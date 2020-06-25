Главу Алтайского края Виктора Томенко «удалили» от сотрудников с COVID-19

Поэтому губернатор региона Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы.

Большинство совещаний, планерок и других мероприятий в правительстве края мы перевели в формат видеоконференций. Но каждый день все равно необходимо контактировать с довольно большим количеством людей - работу остановить нельзя», - цитирует Виктора Томенко «Коммерсант».

Издание сообщает, что на 25 июня в Алтайском крае выявлено 3,6 тысяч заболевших, 63 человека умерло.

Напомним, Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края 9 сентября 2018 года. До мая 2018-го и назначения на должность врио главы региона Томенко был председателем правительства Красноярского края.

Отметим, что вместе с ним в Алтайский край перебрались и несколько сотрудников красноярского правительства.