Аллею Славы на красноярском кладбище Бадалык удлинят и благоустроят

Администрации Красноярска объявила конкурс на право выполнения работ по благоустройству кладбища Бадалык. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Согласно конкурсной документации , размещенной на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет свыше 111 млн рублей.

За эти деньги победитель торгов должен будет обустроить на центральной аллее кладбища пешеходную зону, обеспечить четкое разделение потоков людей и транспорта, оборудовать тротуары, установить уличные диваны, а также оборудовать ее современным освещением. Помимо этого, нужно будет удлинить аллею и благоустроить новый участок. Для этого часть зеленых насаждений кладбища придется снести.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 3 июля 2020 года. Подведение итогов состоится 7 июля. Закончить все работы нужно будет до 5 ноября 2020 года.

Напомним, что благоустраивать Бадалык начали еще в прошлом году. Тогда привели в порядок входы и участки вдоль улицы Ремесленная и в районе храма, сделав современную пешеходную зону, уложив брусчатку, обустроив тротуары, установив уличную мебель и прочее. За все это город заплатил около 90 млн рублей.