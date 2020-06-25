День бесплатной юридической помощи в Красноярске пройдет онлайн
26 июня Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России проведет очередной День бесплатной юридической помощи. Консультировать будут по телефону.
Раньше такие консультации проводили очно, но в связи с противоэпидемическими ограничениями юристам придется работать дистанционно.
Звонить с вопросами можно по телефону 258-18-50 с 10.00 до 15.00 26 июня. Юристы готовы дать ответы по широкому спектру вопросов: оказания мер социальной поддержки, оформления недвижимости, нарушения прав потребителей, а также гражданского, семейного, земельного, трудового, наследственного законодательства, правильности начисления платы за услуги ЖКХ, пенсионного обеспечения и другим темам