День бесплатной юридической помощи в Красноярске пройдет онлайн

Раньше такие консультации проводили очно, но в связи с противоэпидемическими ограничениями юристам придется работать дистанционно.

Звонить с вопросами можно по телефону 258-18-50 с 10.00 до 15.00 26 июня. Юристы готовы дать ответы по широкому спектру вопросов: оказания мер социальной поддержки, оформления недвижимости, нарушения прав потребителей, а также гражданского, семейного, земельного, трудового, наследственного законодательства, правильности начисления платы за услуги ЖКХ, пенсионного обеспечения и другим темам