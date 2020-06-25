Красноярцев предупредили о взрыве в черте города
Завтра, 26 июня, в Красноярске на месторождении «Торгашинское» будут проводить взрывные работы. Об этом сообщили в городской администрации.
Взрывы запланированы с 14.00 до 18.00. Радиус опасной зоны — 500 метров.
В ГУ по ГОиЧС города напоминают о звуковых сигналах во время взрывных работ:
- первый сигнал «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — подается при вводе опасной зоны;
- второй сигнал «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — по этому сигналу проводится взрыв;
- третий сигнал «отбой» — три коротких сигнала сиреной – означает окончание взрывных работ.
Не пугайтесь, это запланированный взрыв.