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Руководство краевой больницы недоплатило 1 млн медикам «красной зоны»

Руководство краевой больницы недоплатило 1 млн медикам «красной зоны»
Иллюстрация: Fotovsem.com

В Красноярской краевой клинической больнице медикам недоплатили за работу с коронавирусными больными около 1 млн рублей.

#НОВОСТИ

Ситуация была исправлена только после вмешательств прокуратуры. Как сообщили в надзорном ведомстве, при начислении и выплате стимулирующих сумм вопреки п. 81 ст. 217 НК РФ был удержан налог на доходы физических лиц.

В результате 215 человек не получили в полном объеме гарантированные государством стимулирующие выплаты.

В адрес главврача было вынесено представление, после чего медикам доначислили и выплатили около 1 млн рублей.

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