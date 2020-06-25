В Россию экстрадирован подельник Паши Цветомузыки

Дело давнее, но не забытое. Напомним, убийство случилось в июле 1997 года. По данным следствия, Вилор Струганов , также известный как Паша Цветомузыка, решил убить криминального авторитета Анатолия Артюшкова. Для этого он нанял своих знакомых Александра Живицу и Вячеслава Исминдирова по кличке Слава Палач. Последний несколько раз выстрелил в Анатолия Артюшкова на автостоянке. Криминальный авторитет скончался на месте.

До недавнего времени Вячеслав Исминдиров скрывался от правоохранительных органов. Лишь в 2018 году его задержали в Польше. Генпрокуратура РФ направила запрос о выдаче красноярского «братка» для привлечения к уголовной ответственности. Разбирательство затянулось на два года. Тем не менее, в мае 2020 года запрос был удовлетворен.

В настоящее время подозреваемый Исминдиров находится в России, как любой человек, прибывший из зарубежной страны, он помещен на карантин.