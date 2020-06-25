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В Россию экстрадирован подельник Паши Цветомузыки

В Россию экстрадирован подельник Паши Цветомузыки
Иллюстрация: Fotovsem.com

В Россию из Польши переправлен Вячеслав Исминдиров, подозреваемый в убийстве красноярского криминального авторитета Анатолия Артюшкова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

#НОВОСТИ
Дело давнее, но не забытое. Напомним, убийство случилось в июле 1997 года. По данным следствия, Вилор Струганов, также известный как Паша Цветомузыка, решил убить криминального авторитета Анатолия Артюшкова. Для этого он нанял своих знакомых Александра Живицу и Вячеслава Исминдирова по кличке Слава Палач. Последний несколько раз выстрелил в Анатолия Артюшкова на автостоянке. Криминальный авторитет скончался на месте.
До недавнего времени Вячеслав Исминдиров скрывался от правоохранительных органов. Лишь в 2018 году его задержали в Польше. Генпрокуратура РФ направила запрос о выдаче красноярского «братка» для привлечения к уголовной ответственности. Разбирательство затянулось на два года. Тем не менее, в мае 2020 года запрос был удовлетворен.  
В настоящее время подозреваемый Исминдиров находится в России, как любой человек, прибывший из зарубежной страны, он помещен на карантин. 
 
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