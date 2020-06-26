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Красноярским предпринимателям покажут бизнес-шоу о цифровой эволюции

Красноярским предпринимателям покажут бизнес-шоу о цифровой эволюции
Иллюстрация: pixabay.com

Представители ведущих digital-компаний расскажут предпринимателям о новых цифровых инструментах построения и управления бизнесом. Как водится, пройдет мероприятие в Интернете.

#НОВОСТИ
Основное внимание в бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» будет уделено предпринимателям, которые в период пандемии сконцентрировались на цифровизации своего бизнеса. Участникам расскажут (и покажут) о способах автоматизации, продвижения в интернете, выхода на международные рынки, а также новых цифровых бизнес-моделях. И все это в формате репортажей, дебатов, спичей в стиле TED, презентаций в виртуальной студии.
 
Спикерами выступят руководители ведущих диджитал компаний: Яндекс, Google, Mail.ru Group, TikTok, Wildberries, eBay, AliExpress, Ozon, Культура Инноваций, SidorinLab, AiTarget.
 
Организатором бизнес-шоу является банк «Открытие». Проводит он его при информационной поддержке Яндекса совместно с Правительством Москвы, Удмуртии, Агентства развития бизнеса Красноярского края, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и Ульяновской области.
 
Состоится мероприятие 7 июля 2020 года с 11:00 до 12:30 по московскому времени. Трансляция будет вестись через социальные сети банка в Facebook, Vkontakte, Instargam, TikTok и Youtube-канале Яндекса.
 
Участие — бесплатное. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте мероприятия.
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