Красноярским предпринимателям покажут бизнес-шоу о цифровой эволюции
Представители ведущих digital-компаний расскажут предпринимателям о новых цифровых инструментах построения и управления бизнесом. Как водится, пройдет мероприятие в Интернете.
Основное внимание в бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» будет уделено предпринимателям, которые в период пандемии сконцентрировались на цифровизации своего бизнеса. Участникам расскажут (и покажут) о способах автоматизации, продвижения в интернете, выхода на международные рынки, а также новых цифровых бизнес-моделях. И все это в формате репортажей, дебатов, спичей в стиле TED, презентаций в виртуальной студии.
Спикерами выступят руководители ведущих диджитал компаний: Яндекс, Google, Mail.ru Group, TikTok, Wildberries, eBay, AliExpress, Ozon, Культура Инноваций, SidorinLab, AiTarget.
Организатором бизнес-шоу является банк «Открытие». Проводит он его при информационной поддержке Яндекса совместно с Правительством Москвы, Удмуртии, Агентства развития бизнеса Красноярского края, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и Ульяновской области.
Состоится мероприятие 7 июля 2020 года с 11:00 до 12:30 по московскому времени. Трансляция будет вестись через социальные сети банка в Facebook, Vkontakte, Instargam, TikTok и Youtube-канале Яндекса.
Участие — бесплатное. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте мероприятия.