Красноярскому бизнесу требуются молодые продажники

За первое полугодие 2020 года число вакансий для тех, кто только начинает свою профессиональную карьеру, составило около 6% от общего числа предложений на hh.ru в Красноярске

«Как правило, красноярские работодатели чаще всего предлагают молодым специалистам работу в профессиональной сфере «Продажи» - это 41% от общего числа вакансий для этой категории соискателей, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова. – Компании приглашают менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, кассиров, специалистов call-центров».

Кроме того начинающих карьеру готовы трудоустроить в таких сферах как «Туризм, гостиницы, рестораны» - 13% (напомним, это данные в целом за полугодие), «Консультирование» (11%), «ИТ/Интернет/Телеком» (9%), «Транспорт, логистика» (7%). Здесь требуются повара, водители-курьеры, уборщики, специалисты по работе с клиентами, консультанты контактных центров, специалисты по обслуживанию компьютерной техники, программисты, администраторы баз данных, разработчики, администраторы, операторы ПК.

Соискатели, начинающие карьеру, преимущественно интересуются работой в таких сферах, как «Продажи» (41% от общего числа резюме на hh.ru в Красноярске), «Административный персонал» (32%), «Финансы/Банки/Инвестиции» (20%), «ИТ/Интернет/Телеком» (12%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (10%).

Четверть молодых специалистов указали в резюме, что уже получили диплом об окончании вуза (25%), у 41% - незаконченное высшее образование, еще 20% имеют среднее специальное образование. При этом, 13% соискателей отмечают, что их опыт работы составляет от 1 до 3 лет.