Рынок инвестиций растет в России быстрее, чем в мире

Подробными результатами исследования поделился Максим Перетяжко, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Красноярске:

— Индустрия управления активами играет все более заметную роль в экономике страны. По итогам первого квартала 2020 года, суммарные активы под управлением российских УК превысили 8,1 млрд рублей. Это составляет около 7,4% ВВП России.

Приток частных инвестиций на фондовый рынок и развитие онлайн-каналов дистрибуции — ключевые факторы развития отрасли. В России сейчас на бирже зарегистрировано 5 млн инвесторов, в том числе свыше 3,5 млн — активных инвесторов, из которых более половины являются клиентами управляющих компаний.

С учетом роста популярности инвестиций и значительного объема средств россиян в банках (свыше 31 трлн рублей), российская отрасль управления активами имеет огромный потенциал роста, считают эксперты УК «Альфа-Капитал». По их оценкам, в ближайшие пять лет рынок будет расти темпами не менее 8–10% в год. Причем в сегменте доверительного управления физлиц и ПИФов динамика может быть еще выше — до 15% в год и до 20% в год соответственно.

Это существенно выше, чем общемировые темпы роста. По прогнозам аналитиков, активы мировой индустрии управления активами в ближайшие пять лет увеличатся на 30%. Сейчас активы всех инвестиционных фондов приближаются к 100 трлн долл. Лидер индустрии — компания Black Rock (США) с активами более 7,4 трлн долл. Активы под управлением ее ближайшего конкурента, Vanguard (США), составляют более 5 трлн долл.

Дополнительным фактором, указывающим на высокий потенциал роста рынка управления активами, также является низкое проникновение услуг УК и брокеров среди экономически активного населения. Доля инвестирующих россиян не превышает 2%. Это существенно ниже, чем в среднем в мире, где инвесторами являются почти 13% людей. Это во многом объясняется тем, что история управления активами на Западе зародилась более 150 лет назад, а в России первая УК появилась только в 1996 году, указывают эксперты «Альфа-Капитала».

Всего клиентами управляющих компаний в мире являются более 1 млрд человек. Половина из них приходится на Китай, на втором месте — США (100 млн человек), а замыкает тройку лидеров Япония — 50 млн инвесторов.

Рынок управления активами вносит важный вклад в формирование долгосрочных инвестиций в противовес спекулятивным операциям с ценными бумагами. Мы очень оптимистично оцениваем перспективы дальнейшего развития индустрии и полагаем, что она должна играть все более значимую роль в социально-экономическом развитии страны наряду с банковским сектором.