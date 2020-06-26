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Самая большая квартира на продажу в Сибири находится в Красноярске

Самая большая квартира на продажу в Сибири находится в Красноярске
Иллюстрация: krasnoyarsk.cian.ru

В Сибири составили рейтинг самых больших квартир, выставленных на продажу. Лидером стал Красноярск. Правда, цена оказалась ощутимо ниже, чем у соседей.

#НОВОСТИ
В Красноярске находится самая большая из продаваемых сегодня в Сибири квартир. Об этом рассказали специалисты онлайн-базы недвижимости ЦИАН.
 
По их информации, расположена жилплощадь на улице Перенсона, 1. Это трехуровневый пентхауз, отделанный под английскую классику с отдельным входом со двора и собственным лифтом. Общая площадь — 796 квадратных метров. Цена продажи — 50 млн рублей.
 
Ближайший «сосед» находится в Иркутске — 410 «квадратов». Продается квартира за 15 млн рублей. Столь низкая цена объясняется отсутствием чистовой отделки.
 
Примечательно, что при чемпионстве по площади, красноярская квартира не является самой дорогой, уступая двухуровневому пентхаусу с открытой террасой в относительно новом доме в зеленой зоне новосибирского Академгородка, который продают за 80 млн рублей при 350 квадратных метрах общей площади.
 
Отметим, что в конце прошлого года самая дорогая квартира продавалась опять же в Новосибирске — 340 кв.м. за 135 млн рублей. В Красноярске же «лидером» была жилплощадь на улице Бебеля, за которую просили 108 млн рублей при площади 150 кв. метров.
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