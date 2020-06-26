Самая большая квартира на продажу в Сибири находится в Красноярске

В Красноярске находится самая большая из продаваемых сегодня в Сибири квартир. Об этом рассказали специалисты онлайн-базы недвижимости ЦИАН.

По их информации, расположена жилплощадь на улице Перенсона, 1. Это трехуровневый пентхауз, отделанный под английскую классику с отдельным входом со двора и собственным лифтом. Общая площадь — 796 квадратных метров. Цена продажи — 50 млн рублей.

Ближайший «сосед» находится в Иркутске — 410 «квадратов». Продается квартира за 15 млн рублей. Столь низкая цена объясняется отсутствием чистовой отделки.

Примечательно, что при чемпионстве по площади, красноярская квартира не является самой дорогой, уступая двухуровневому пентхаусу с открытой террасой в относительно новом доме в зеленой зоне новосибирского Академгородка, который продают за 80 млн рублей при 350 квадратных метрах общей площади.