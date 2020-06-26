Стоматологическим клиникам Красноярского края разрешили плановый прием, но это не точно

Возобновление планового приема пациентов будет вводиться поэтапно и с соблюдением правил безопасности: применение антисептиков и масок, соблюдение социальной дистанции, проверка температуры у всех сотрудников. Пациенты обязаны будут заполнить эпидопросник, а прием должен вестись в отдельном кабинете, кроме того, после каждого приема помещение необходимо обрабатывать санитарными средствами и делать перерыв в 30 минут.

Последними по плану, опубликованному оперштабом, к работе смогут вернуться врачи ортопедических отделений стоматологических клиник.

Руководители нескольких стоматологических клиник Красноярска, к которым обратился DK.ru, воздержались от комментариев, пояснив, что пока еще не видели официальный документ, разрешающий и регламентирующий работу.

Напомним, сейчас стоматологические клиники работают в ограниченном режиме, принимая пациентов лишь с острой болью.