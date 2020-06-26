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COVID-19 «косит» экономически активное население Красноярского края

COVID-19 «косит» экономически активное население Красноярского края
Иллюстрация: pixabay.com

Краевой оперштаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции опубликовал данные о возрастном составе заболевших. Статистика не утешает.

#НОВОСТИ
На 26 июня 2020 года из 8 331 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 около 3,2 тысяч — люди в возрасте от 30 до 49 лет. Такие данные опубликовал в соцсетях оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Красноярском крае.
 
Это самый большой показатель заболеваемости среди всех возрастных групп. Второе место занимают люди 50-65 лет — их в крае 2,2 тысяч человек. На третьем — 1,3 тысячи — идут 18-29-летние. Стариков же, переваливших за 65 лет — меньше тысячи.
 
COVID-19 «косит» экономически активное население Красноярского края 1
 
Пояснений по сложившейся ситуации в оперштабе не дают. Но, вероятнее всего, причиной такого распределения заболевших по возрастам стало то, что 30-ти и 40 летние красноярцы больше других были задействованы в отраслях, которые не прекращали работать во время самоизоляции, а значит и число их социальных контактов было выше, чем у остальных.
 
К примеру, в конце мая массово заболели вахтовики компании «Полюс», работавшие на Олимпиадинском месторождении. А примерно через месяц похожая (число заболевших было ощутимо меньше) история произошла на Ванкоре.
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