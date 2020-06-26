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Лето-2020: красноярцы полюбили готовить на природе

Лето-2020: красноярцы полюбили готовить на природе
Автор фото: Firdaves. Иллюстрация: pixabay.com

Закрытые рестораны и границы сделали особенно популярными отдых на даче и самостоятельное приготовление пищи, отмечают аналитики интернет-аукциона Au.ru.

#НОВОСТИ

Все это привело к росту продаж традиционных печей и посуды для приготовления мяса на улице. При этом среднеазиатская кухня для красноярцев привлекательнее европейской. Так, например, популярность тандыра выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а казана на 60%. В тоже время гриль показывает рост 20%, а барбекю всего 3%.

Традиционно популярные мангалы этим летом показывают рост 9% к прошлому году. Экcперты Au.ru обращают внимание на то, что наибольший интерес вызывают мангалы ручной работы самой разнообразной формы, например, в виде паровоза или пиратского сундука.

Также любопытно, что запросы, касающиеся покупки самогонных аппаратов, выросли на 64%. Впрочем, учитывая введенные в регионе ограничения на торговлю алкоголем, это логично.

 

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