В Красноярском крае ограничат движение на почти полусотне дорог

С 6 июля 2020 года в Красноярском крае перекроют 47 автомобильных дорог. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог, со ссылкой на соответствующий приказ , пописанный главой краевого Минтранса.

Такое решение, как сказано в документе, принято «в связи с выявлением дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

На большей части закрытых дорог ограничение продлится до 30 ноября 2020 года. Но на них не будут пускать только автомобили тяжелее установленного. Полностью же движение остановят лишь на четырех и только до устранения дефектов (не позднее 30 ноября 2020 года).

К последним относятся:

Кой — Мина (на участке 0 — 18 км);

Мина — Кутурчин (на участке 0 — 7 км);

Саяны (на участке 210 — 212 км);

Партизанское — Мина (на участке 50 — км 66).

На остальных дорогах ограничение будет распространятся лишь на транспортныем средствам с определенной разрешенной максимальной массой.

Свыше 10 тонн:

Дзержинское — Асанск (на участке 17,4 — 35,9 км);

Анцирь — Мокруша — Георгиевка, Канск — Комарово (на участке 17 — 43,5 км);

Березовка — Архангельское (на участке 6 — 11,3 км);

Сотниково — Арефьевка (на участке 0 — 11,6 км);

Подъезд к Астафьевке (на участке 0 — 3,7 км);

Ильино- Посадское — Минушка (на участке 0 — 8,3 км).

Свыше 15 тонн:

Абан — Почет (на участке 0 — 66 км);

Абан — Быстровка (на участке 0 — 33 км);

Новониколаевка — Прокопьевка (на участке 0 — 21,7 км);

Канск — Тасеево — Устье (на участке 159 — 211 км);

Тины — Павловка (на участке км 0 — 17,6 км);

Куруп — Кучерово — Алексеевка (на участке 33,4 — 38,3 км);

Новая Пойма — Локатуй (на участке 0 — 11,5 км);

Талое — Булановка (на участке 0 — 4,4 км);

Миндерла — Борек — Булановка (на участке 0 — 17,1 км);

Миндерла — Сухобузимское — Атаманово — Большие Пруды (на участке 0 — 6,5 км);

Барабаново — Шивера — Большие Пруды (на участке 0 — 16,3 км).

Свыше 20 тонн:

Шуточкино — Зачулымка — Сахарное (на участке 0 — 30,3 км);

Бирилюссы — Биктимировка (на участке 0 — 39 км);

Бирилюссы — Сосновка — Маталассы (на участке 0 — 37,4 км);

Шпагино-2 — Подкаменка (на участке 0 — 28,9 км);

Старая Еловка — Мендельский (на участке 20 — 71,9 км).

Свыше 25 тонн:

Емельяново — Устюг (на участке 0 — 23,8 км);

Таскино — Устюг — Гаревое (на участке 0 — 23,6 км);

Вершино -Рыбное — Новомихайловка (на участке 0 — 13,5 км);

Уяр — Запасной Имбеж (на участке 3,8 — 10,2 км);

Новомихайловка — Малый Имбеж (на участке 20,7 — 23,2 км);

Партизанское — Мина (на участке 0 — 65,5 км);

Кой — Мина (на участке 0 — 18 км);

Мина — Кутурчин (на участке 0 — 7 км);

Мина — Выезжий Лог (на участке 0 — 20 км);

Ангарский — Беляки (на участке 39 — 69 км);

Подъезд к Ирбе (на участке 0 — 35,7);

Богучаснкая ГЭС — совхоз им. Ленина (на участках 0 — 4,5 км, 15,4 — 32 км);

Енисейск — Пировское (на участке 0 — 125 км);

Пировское — Комаровка (на участке 0 — 29,4 км);

Подъезд к станции Абалаково (на участке 0 — 7,5 км);

Саяны (на участке 100 — 223 км);

Саяны — Кордово — Саяны (на участке 0 — 50 км);

Подъезд к Краснокаменску (на участке 0 — 6 км).

Cвыше 30 тонн:

Епишино — Северо-Енисейский (на участке 0 — 246 км);

Енисейск — Высокогорский (на участке 0 — 63,1 км);

Мотыгино — Раздолинск (на участке 0 — 25,8 км).