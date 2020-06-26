Колесо обозрения в «Роевом ручье» построит перевозчик из Ставрополя

Как сообщал DK.RU, в «Роевом ручье» планируется построить новые аттракционы — большое колесо обозрения в районе входа, монорельсовую дорогу и автодром. Все это должен реализовать инвестор, а затем отдать в управление парку флоры и фауны на 10 лет. Доходы от аттракционов будут пропорционально поделены между инвестором и зоопарком.

Впечатляют параметры колеса — высота 50 метров, 144 кондиционированных кабинки. Монорельсовая дорога спланирована с учетом проведения обзорных экскурсий.

Конкурс объявили в мае, затем отменили, чтобы внеси изменения в конкурсную документацию, и снова запустили. Максимальная цена контракта по конкурсу составляет 534,14 млн рублей.

19 июня комиссия подвела итоги торгов. Среди претендентов — три компании и все три с юга страны: ИП Лысюк Павла Васильевича, зарегистрированного в Ставрополе, ООО «Глобус» из Геленджика Краснодарского края и ООО «ПК «Карусель» из Анапского района. В итоге победителем признан Павел Лысюк. Он предложил в качестве компенсации 69% от доли доходов аттракционов. Максимальная сумма дохода для инвестора — те же 534,14 млн рублей за 10 лет. Согласно контракту, новые аттракционы должны быть смонтированы в «Роевом ручье» за 90 дней.

Добавим, основным видом деятельности ИП Лысюк является «аренда и лизинг грузовых транспортных средств». Правда, в числе дополнительных ОКВЭДов есть «деятельность зрелищно-развлекательная прочая».