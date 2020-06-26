Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.06
69,12
77,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Колесо обозрения в «Роевом ручье» построит перевозчик из Ставрополя

Колесо обозрения в «Роевом ручье» построит перевозчик из Ставрополя
Иллюстрация: twitter.com

В Красноярске подвели итоги конкурса на установку колеса обозрения и монорельсовой дороги. Рассказываем кто выиграл.

#БИЗНЕС

Как сообщал DK.RU, в «Роевом ручье» планируется построить новые аттракционы — большое колесо обозрения в районе входа, монорельсовую дорогу и автодром. Все это должен реализовать инвестор, а затем отдать в управление парку флоры и фауны на 10 лет. Доходы от аттракционов будут пропорционально поделены между инвестором и зоопарком.

Впечатляют параметры колеса — высота 50 метров, 144 кондиционированных кабинки. Монорельсовая дорога спланирована с учетом проведения обзорных экскурсий. 

Конкурс объявили в мае, затем отменили, чтобы внеси изменения в конкурсную документацию, и снова запустили. Максимальная цена контракта по конкурсу составляет 534,14 млн рублей.

19 июня комиссия подвела итоги торгов. Среди претендентов — три компании и все три с юга страны: ИП Лысюк Павла Васильевича, зарегистрированного в Ставрополе, ООО «Глобус» из Геленджика Краснодарского края и ООО «ПК «Карусель» из Анапского района. В итоге победителем признан Павел Лысюк. Он предложил в качестве компенсации 69% от доли доходов аттракционов. Максимальная сумма дохода для инвестора — те же 534,14 млн рублей за 10 лет. Согласно контракту, новые аттракционы должны быть смонтированы в «Роевом ручье» за 90 дней.

Добавим, основным видом деятельности ИП Лысюк является «аренда и лизинг грузовых транспортных средств». Правда, в числе дополнительных ОКВЭДов есть «деятельность зрелищно-развлекательная прочая».

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский ресторан попал в поле внимания международной премииКрасноярский ресторан попал в поле внимания международной премии
  • Бывший министр культуры Красноярского края возглавила музей Минобороны РФБывший министр культуры Красноярского края возглавила музей Минобороны РФ
  • В Красноярске умерла депутат Горсовета Елена КурамшинаВ Красноярске умерла депутат Горсовета Елена Курамшина
  • Въезжающих в Хакасию туристов собираются проверять на COVID-19Въезжающих в Хакасию туристов собираются проверять на COVID-19
  • Один из санаториев Хакасии собираются сделать пятизвездочнымОдин из санаториев Хакасии собираются сделать пятизвездочным
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.