Слишком облупленный: прокуратура подала в суд на глазной центр

По мнению представителей надзорного органа, облупленная краска на стенах, следы протечек могут стать угрозой здоровью пациентов. Учреждение нуждается в капитальном ремонте.

В администрации глазного центра утверждают, что с 2017 г. просят Минздрав выделить средства на капитальный ремонт. Однако, по словам сотрудников учреждения, денег не поступало. В Минздраве заявили, что деньги на ремонт выделили в 2019 г.