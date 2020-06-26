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Слишком облупленный: прокуратура подала в суд на глазной центр

Слишком облупленный: прокуратура подала в суд на глазной центр
Иллюстрация: yandex.ru

Прокуратура Советского района проверила состояние краевого глазного центра и подала в суд на медучреждение — слишком обветшал.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

По мнению представителей надзорного органа, облупленная краска на стенах, следы протечек могут стать угрозой здоровью пациентов. Учреждение нуждается в капитальном ремонте.

В администрации глазного центра утверждают, что с 2017 г. просят Минздрав выделить средства на капитальный ремонт. Однако, по словам сотрудников учреждения, денег не поступало. В Минздраве заявили, что деньги на ремонт выделили в 2019 г.

Стоит напомнить, что капитальный ремонт в краевом глазном центре начался еще в прошлом году. В учреждении заменили два лифта, провели первый этап модернизации приемного отделения, также приобрели оборудование, в том числе лазерную установку, микрохирургический аппарат, систему для операции на сетчатку. Также есть планы по дополнительному оснащению оборудования центра в этом году», — сообщает руководитель пресс-службы Минздрава Красноярского края Масленникова Зоя телекомпании ТВК.

 

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