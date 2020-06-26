Кодовое слово «черный пакет»: в Красноярске торгуют алкоголем внеурочно

Есть даже кодовое слово, сказав которой можно приобрести алкоголь после шести вечера. Разумеется, речь не идет о сетях супермаркетов. Нарушают собственники небольших ларьков. Напомним, согласно новым требованиям, алкоголь можно продавать только с 10 до 18 часов. На такие меры пришлось пойти для снижения уровня преступности в непростое время. Тем не менее, некоторые предприниматели продолжают игнорировать правила.

С апреля у нарушителей изъяли 244 литра алкогольной продукции на общую сумму 80 тыс. рублей. В отношении бизнесменов составили 95 протоколов об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Сумма наложенных штрафов — 236 тыс. рублей.