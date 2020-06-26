Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.06
69,12
77,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кодовое слово «черный пакет»: в Красноярске торгуют алкоголем внеурочно

Кодовое слово «черный пакет»: в Красноярске торгуют алкоголем внеурочно
Иллюстрация: bezformata.com

Полиция выявила в Красноярске 200 попыток продать алкоголь после 18.00. На самом деле этих случаев много больше.

#НОВОСТИ

Есть даже кодовое слово, сказав которой можно приобрести алкоголь после шести вечера. Разумеется, речь не идет о сетях супермаркетов. Нарушают собственники небольших ларьков. Напомним, согласно новым требованиям, алкоголь можно продавать только с 10 до 18 часов. На такие меры пришлось пойти для снижения уровня преступности в непростое время. Тем не менее, некоторые предприниматели продолжают игнорировать правила.

С апреля у нарушителей изъяли 244 литра алкогольной продукции на общую сумму 80 тыс. рублей. В отношении бизнесменов составили 95 протоколов об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Сумма наложенных штрафов — 236 тыс. рублей.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский ресторан попал в поле внимания международной премииКрасноярский ресторан попал в поле внимания международной премии
  • Самая большая квартира на продажу в Сибири находится в КрасноярскеСамая большая квартира на продажу в Сибири находится в Красноярске
  • Один из санаториев Хакасии собираются сделать пятизвездочнымОдин из санаториев Хакасии собираются сделать пятизвездочным
  • Бывший министр культуры Красноярского края возглавила музей Минобороны РФБывший министр культуры Красноярского края возглавила музей Минобороны РФ
  • В Красноярском крае ограничат движение на почти полусотне дорогВ Красноярском крае ограничат движение на почти полусотне дорог
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.