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В Красноярске новая волна сноса павильонов

В Красноярске новая волна сноса павильонов
Иллюстрация: bezformata.com

В Красноярске снесли еще один павильон за торговлю алкоголем. В очереди на снос в районе стоят еще четыре строения, — сообщают районные власти.

#БИЗНЕС

В Красноярске за нелегальную торговлю алкоголем снесли павильон на ул. Ладо Кецховели, 39Г.

По словам главы Октябрьского района Геннадия Гартмана, в очереди на снос в районе стоят еще четыре строения. Также было подано 10 исков в суд на управляющие компании, так как нарушения продажи алкоголя были зафиксированы на придомовых территориях.

Если предпринимателя уличают в незаконной торговле алкоголем, департамент градостроительства вправе расторгнуть с ним договорные отношения. Бизнесмену дают два месяца на самостоятельный демонтаж объекта. Если он отказывается, администрация сносит павильон самостоятельно.

Напомним, что в 2019 году в Красноярске было демонтировано 81 временное сооружение. В этом году снесли 57, на очереди еще 24​.

 

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