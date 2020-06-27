В Красноярске новая волна сноса павильонов

В Красноярске за нелегальную торговлю алкоголем снесли павильон на ул. Ладо Кецховели, 39Г.

По словам главы Октябрьского района Геннадия Гартмана, в очереди на снос в районе стоят еще четыре строения. Также было подано 10 исков в суд на управляющие компании, так как нарушения продажи алкоголя были зафиксированы на придомовых территориях.

Если предпринимателя уличают в незаконной торговле алкоголем, департамент градостроительства вправе расторгнуть с ним договорные отношения. Бизнесмену дают два месяца на самостоятельный демонтаж объекта. Если он отказывается, администрация сносит павильон самостоятельно.

Напомним, что в 2019 году в Красноярске было демонтировано 81 временное сооружение. В этом году снесли 57, на очереди еще 24​.