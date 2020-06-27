КрасАльфаСтрой может оказаться в бете

Контракт с подрядчиком по благоустройству набережной на правобережье Красноярска будет расторгнут. Такое решение принял заказчик — МКУ «УДИБ».

Как рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства, победитель торгов — компания «КрасАльфаСтрой» — до сих пор не приступил к благоустройству и не предоставил необходимую для начала работ документацию.

Сейчас в адрес компании направлены претензионные документы. Если в понедельник, 29 июня, недостатки не будут устранены, то решение УДИБ вступит в законную силу. И уже на следующий день второй участник аукциона получит предложение о заключении с ним контракта. Кроме того, УДИБ планирует обратиться в УФАС по Красноярскому краю для рассмотрения вопроса о внесении компании «КрасАльфаСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

После решения антимонопольной службы и при условии, что второй участник аукциона — компания «ПромСтройИнвест» — своевременно предоставит обеспечение контракта — будет заключен новый муниципальный контракт.

Напомним, первый аукцион на право благоустраивать набережную от ул. Судостроительная, 175 до ул. Гладкова, 8а состоялся еще в апреле. Тогда победителем стало муниципальное предприятие «ДРСП Левобережное». Однако в антимонопольную службу поступила жалоба и контракт не был заключен, торги объявили повторно. Компания «КрасАльфаСтрой» была признана победителем торгов в конце мая. Подрядчик планировал выполнить работы за 87,3 млн рублей.

В департаменте градостроительства отметили, что если будут соблюдены все предусмотренные законом процедуры, то новый контракт может быть подписан уже 13 июля. В этом случае работы по благоустройству должны успеть выполнить в срок.