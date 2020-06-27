В Красноярском крае начинается сезон лесных пожаров
В Красноярском крае зарегистрировано 73 лесных пожара на общей площади 18,4 тыс. га в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском, Туруханском и Эвенкийском районах, — сообщает минлесхоз края.
Населенным пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве. Лесные огнеборцы уже остановили распространение 15 пожаров. В тушении принимают участие свыше 640 человек, применяется 52 единицы техники.
Усиливается группировка лесопожарных формирований на севере края. В ангарскую группу районов в рамках маневрирования направлены более 430 специалистов.
В Эвенкийском муниципальном районе с 25 июня введен режим ЧС.
За минувшие сутки в крае ликвидировали десять лесных пожаров на площади 212 га. По предварительным данным, возгорания возникли из-за сухих гроз.