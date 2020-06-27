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В Красноярском крае начинается сезон лесных пожаров

В Красноярском крае начинается сезон лесных пожаров
Иллюстрация: etosibir.ru

В Красноярском крае зарегистрировано 73 лесных пожара на общей площади 18,4 тыс. га в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском, Туруханском и Эвенкийском районах, — сообщает минлесхоз края.

#НОВОСТИ

Населенным пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве. Лесные огнеборцы уже остановили распространение 15 пожаров. В тушении принимают участие свыше 640 человек, применяется 52 единицы техники.

Усиливается группировка лесопожарных формирований на севере края. В ангарскую группу районов в рамках маневрирования направлены более 430 специалистов.

В Эвенкийском муниципальном районе с 25 июня введен режим ЧС.

За минувшие сутки в крае ликвидировали десять лесных пожаров на площади 212 га. По предварительным данным, возгорания возникли из-за сухих гроз.

 

 

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