«Сибиряк» не стал генподрядчиком северного моста

Данный инфраструктурный объект обеспечит транспортную доступность в богатые лесом и полезными ископаемыми территории Нижнего Приангарья. Сейчас правый берег Енисея в районе Высокогорского доступен по «зимнику», а летом с помощью паромной переправы.

Работы по возведению моста финансируются в рамках федерального комплексного плана модернизации инфраструктуры.

Конкурс на строительство моста был объявлен в конце мая. Начальная цена контракта составляла 7,2 млрд рублей.

Как следует из документов заказа, заявки на участие в аукционе подали три компании, из них допущены две — ООО «УСК «Сибиряк», предложившее снизить цену на 36 млн рублей, и тюменский АО «Мостострой-11», готовый построить мост на 1,2 млрд рублей дешевле заявленного.

Отметим, изначально работы по строительству моста оценивали в 9,2 млрд, затем в 8,3 — после остановились на 7,2 млрд. По результатам торгов власти ожидают существенную экономию и от этой суммы.

Напомним, для моста длиной 1,2 км было предложено 5 вариантов проекта, в итоге был выбран самый скромный — с прямыми конструкциями, без арок и вант.

Работы предполагается начать в этом году, а завершить поэтапное строительство моста требуется к началу зимы 2023 года.