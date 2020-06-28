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«Жареное солнце» накроет Красноярск в начале июля

«Жареное солнце» накроет Красноярск в начале июля
Иллюстрация: twitter.com

Столице края обещают тридцатиградусную жару с середины первой недели июля. До этого момента в Красноярске будет тепло, но пасмурно, — предвосхищают метеорологи.

#НОВОСТИ

Как следует из прогноза Красноярского гидрометцентра, в понедельник днем будет 20 °С тепла. Во вторник – 21 °С, в среду – около 26 °С, облачно, возможны небольшие осадки.

В четверг и пятницу – солнце и 30 °С, возможны кратковременные осадки.

Ночные температуры 13…18 °С, ветер слабый, переменный.

«Жареное солнце» накроет Красноярск в начале июля 1

 

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