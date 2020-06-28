На севере Красноярского края обнаружен слив оборотной воды с производства

Информация о том, что из отстойника оборотной воды ТОФ происходит слив, поступила диспетчеру Заполярного филиала около 8:20. Были приняты оперативные меры по остановке слива.

Уровень воды удалось снизить, применив откачку осветленной технической воды передвижными насосными станциями на прилегающую территорию.

На текущий момент угрозы утечки отходов — хвостов обогащения — нет. На месте работают надзорные органы, компания проводит служебное расследование причин инцидента.