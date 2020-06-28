На севере Красноярского края обнаружен слив оборотной воды с производства
В компании «Норникель» заявили о том, что начато расследование ситуации. Речь идет о сливе оборотной воды с Талнахской обогатительной фабрики.
Информация о том, что из отстойника оборотной воды ТОФ происходит слив, поступила диспетчеру Заполярного филиала около 8:20. Были приняты оперативные меры по остановке слива.
Уровень воды удалось снизить, применив откачку осветленной технической воды передвижными насосными станциями на прилегающую территорию.
На текущий момент угрозы утечки отходов — хвостов обогащения — нет. На месте работают надзорные органы, компания проводит служебное расследование причин инцидента.