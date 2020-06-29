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Эксперты ОНФ предлагают эвакуировать автомобили за отсутствие ОСАГО

Эксперты ОНФ предлагают эвакуировать автомобили за отсутствие ОСАГО
Автор фото: Scottslm. Иллюстрация: pixabay.com

Предложения об эвакуации автомобилей без полисов ОСАГО внесены в проект по доработке КоАП. Их разработали члены рабочей группы «Защита прав автомобилистов» при ОНФ и независимые эксперты

#НОВОСТИ

По данным движения «Синие ведерки», эксперты которого входят в состав рабочей группы, только в Москве 20 % водителей ездят без полиса ОСАГО, и почти каждый второй таксист – более 40 %. Координатор движения Петр Шкуматов считает, что преломить ситуацию может полный запрет на эксплуатацию автомобиля без обязательного страхования и его эвакуация в случае выезда на дорогу.

Часто добропорядочные водители попадают в ДТП не по своей вине, а второй участник оказывается незастрахованным. По нынешнему законодательству взыскать сумму ущерба с виновника ДТП в обычном гражданском порядке практически невозможно без длительных судов. Да и результат разбирательств совершенно непредсказуемый. В качестве выхода из этой ситуации многие страховые компании предложили сделать страховку для владельца ОСАГО от отсутствия полиса у второго участника ДТП. Но, на мой взгляд, это не совсем справедливо», - считает Петр Шкуматов.

В то же время эксперты отмечают, что некоторые водители предпочитают ездить без страховки из-за несправедливых тарифов, впрочем, с августа принцип расчета стоимости изменится: будут учитываться не только ДТП, но и количество штрафов. Таким образом, для злостных нарушителей ПДД полис ОСАГО будет стоить дороже.

 

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