Эксперты ОНФ предлагают эвакуировать автомобили за отсутствие ОСАГО

По данным движения «Синие ведерки», эксперты которого входят в состав рабочей группы, только в Москве 20 % водителей ездят без полиса ОСАГО, и почти каждый второй таксист – более 40 %. Координатор движения Петр Шкуматов считает, что преломить ситуацию может полный запрет на эксплуатацию автомобиля без обязательного страхования и его эвакуация в случае выезда на дорогу.

Часто добропорядочные водители попадают в ДТП не по своей вине, а второй участник оказывается незастрахованным. По нынешнему законодательству взыскать сумму ущерба с виновника ДТП в обычном гражданском порядке практически невозможно без длительных судов. Да и результат разбирательств совершенно непредсказуемый. В качестве выхода из этой ситуации многие страховые компании предложили сделать страховку для владельца ОСАГО от отсутствия полиса у второго участника ДТП. Но, на мой взгляд, это не совсем справедливо», - считает Петр Шкуматов.

В то же время эксперты отмечают, что некоторые водители предпочитают ездить без страховки из-за несправедливых тарифов, впрочем, с августа принцип расчета стоимости изменится: будут учитываться не только ДТП, но и количество штрафов. Таким образом, для злостных нарушителей ПДД полис ОСАГО будет стоить дороже.