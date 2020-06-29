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Квартальный отчет: предприниматели Красноярска подведут итоги трехмесячной изоляции

Квартальный отчет: предприниматели Красноярска подведут итоги трехмесячной изоляции
Иллюстрация: ДК

Завтра, 30 июня, состоится третий выпуск кросс-консалтинга — нового онлайн-проекта ДК, посвященного бизнес-опытам и бизнес-стратегиям эпохи ковида.

#НОВОСТИ

В формате видеоконференции собственники и топы красноярских компаний делятся новым опытом проживания непростого для бизнеса времени.

Тема третьего выпуска — «Квартальный отчет: три месяца в режиме самоизоляции».

Повестка:

  • Опытным путем: чему мы научились в период самоизоляции;
  • На расстоянии зума: коммуникации нового времени;
  • Есть ли у вас план: время краткосрочных стратегий.

Полезный эксперт выпуска — управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае Наталья Потапова, которая расскажет о том, как поддержать бизнес с помощью антикризисных банковских решений и продуктов.

Среди спикеров выпуска Виктор Зубарев, депутат Госдумы РФ от Красноярского края, Станислав Заблоцкий, бизнес-омбудсмен Красноярского края, Анжела Рябова, генеральный директор ГК «Красный Яр», Петр Серов, директор агентства стратегических событий Good Story, Александр Борисенко, основатель центра доверительного воспитания «Барбулька», собственник сети кафетериев «Кекс&Крендель», Евгений Стодушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии, Анна Прохорова, бизнес-тренер, наставник по коммуникациям, Наталия Метелькова, имидж-тренер, автор игр.

Видеотрансляция в прямом эфире начнется в 19.00 в аккаунте ДК на Facebook. Затем событие можно будет посмотреть в формате видеоверсии на сайте, далее будет опубликована печатная версия в июльском номере журнала «Деловой квартал».

Финансоваый партнер проекта — банк «Открытие»

Узнать подробнее о проекте, стать спикером или партнером можно здесь.

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