Квартальный отчет: предприниматели Красноярска подведут итоги трехмесячной изоляции
Завтра, 30 июня, состоится третий выпуск кросс-консалтинга — нового онлайн-проекта ДК, посвященного бизнес-опытам и бизнес-стратегиям эпохи ковида.
В формате видеоконференции собственники и топы красноярских компаний делятся новым опытом проживания непростого для бизнеса времени.
Тема третьего выпуска — «Квартальный отчет: три месяца в режиме самоизоляции».
Повестка:
- Опытным путем: чему мы научились в период самоизоляции;
- На расстоянии зума: коммуникации нового времени;
- Есть ли у вас план: время краткосрочных стратегий.
Полезный эксперт выпуска — управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае Наталья Потапова, которая расскажет о том, как поддержать бизнес с помощью антикризисных банковских решений и продуктов.
Среди спикеров выпуска Виктор Зубарев, депутат Госдумы РФ от Красноярского края, Станислав Заблоцкий, бизнес-омбудсмен Красноярского края, Анжела Рябова, генеральный директор ГК «Красный Яр», Петр Серов, директор агентства стратегических событий Good Story, Александр Борисенко, основатель центра доверительного воспитания «Барбулька», собственник сети кафетериев «Кекс&Крендель», Евгений Стодушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии, Анна Прохорова, бизнес-тренер, наставник по коммуникациям, Наталия Метелькова, имидж-тренер, автор игр.
Видеотрансляция в прямом эфире начнется в 19.00 в аккаунте ДК на Facebook. Затем событие можно будет посмотреть в формате видеоверсии на сайте, далее будет опубликована печатная версия в июльском номере журнала «Деловой квартал».
Финансоваый партнер проекта — банк «Открытие»
Узнать подробнее о проекте, стать спикером или партнером можно здесь.