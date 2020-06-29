Красноярскому краю назначили нового прокурора

Новым прокурором Красноярского края стал Роман Тютюник. Сегодня губернатор региона Александр Усс и заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин представили его коллективу ведомства, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Назначили Тютюника на эту должность еще 26 марта 2020 года. Почему вступление в должность состоялось только сейчас, власти не говорят.

До этого назначения Роман Тютюник возглавлял прокуратуру Калмыкии. На этот пост его назначили в октябре 2018 года, сроком на пять лет. До этого он с 2005 по 2008 год возглавлял прокуратуру города Тобольска. В декабре 2008 года был назначен на должность заместителя прокурора Тюменской области, а в феврале 2017 года — на должность первого заместителя прокурора Тюменской области