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Красноярскому краю назначили нового прокурора

Красноярскому краю назначили нового прокурора
Иллюстрация: ruspekh.ru

Кандидатуру нового краевого прокурора власти согласовали еще три месяца назад. Однако в должность он вступил только сейчас. До этого он возглавлял прокуратуру Калмыкии.

#НОВОСТИ
Новым прокурором Красноярского края стал Роман Тютюник. Сегодня губернатор региона Александр Усс и заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин представили его коллективу ведомства, сообщает пресс-служба краевого правительства.
 
Назначили Тютюника на эту должность еще 26 марта 2020 года. Почему вступление в должность состоялось только сейчас, власти не говорят.
 
До этого назначения Роман Тютюник возглавлял прокуратуру Калмыкии. На этот пост его назначили в октябре 2018 года, сроком на пять лет. До этого он с 2005 по 2008 год возглавлял прокуратуру города Тобольска. В декабре 2008 года был назначен на должность заместителя прокурора Тюменской области, а в феврале 2017 года — на должность первого заместителя прокурора Тюменской области
 
Прежний руководитель прокуратуры Красноярского края Михаил Савчин, руководивший ведомством восемь лет, уволился по собственному желанию в феврале 2020 года.
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