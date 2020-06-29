В торговых центрах Красноярска нашли магазины-нарушители самоизоляции
Мэрия Красноярска, проверяя магазины на соблюдение противовирусных мер, выявила ряд предпринимателей, которые открыли свои точки, вопреки карантинным ограничениям.
Подобные отделы красноярская служба городовых обнаружила в торговых центрах «Квант» и «Эверест». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Эти точки входят в список организаций, которым пока не разрешено покинуть режим самоизоляции. После разъяснительной беседы, их владельцы снова закрыли эти отделы.
Сколько подобных нарушителей было обнаружено, власти не говорят. Но уточняют, что на сегодня ими проверено 117 торговых точек.
Проверка показала, что 90% предпринимателей ответственно отнеслись к требованиям, установленным в связи с распространением коронавируса», — рассказали чиновники.
Напомним, что в Красноярском крае на протяжении всего периода самоизоляции было разрешено работать только продовольственным магазинам. Но 4 июня к ним добавили торговцев непродовольственными товарами, помещения которых имеют отдельный вход и площадь торгового зала не более 400 квадратных метров. Также в регионе действует масочный режим, а рознице запрещено обслуживать покупателей без этого средства защиты.