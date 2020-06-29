В торговых центрах Красноярска нашли магазины-нарушители самоизоляции

Подобные отделы красноярская служба городовых обнаружила в торговых центрах «Квант» и «Эверест». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Эти точки входят в список организаций, которым пока не разрешено покинуть режим самоизоляции. После разъяснительной беседы, их владельцы снова закрыли эти отделы.

Сколько подобных нарушителей было обнаружено, власти не говорят. Но уточняют, что на сегодня ими проверено 117 торговых точек.

Проверка показала, что 90% предпринимателей ответственно отнеслись к требованиям, установленным в связи с распространением коронавируса», — рассказали чиновники.