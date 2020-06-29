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Сеть кондитерских «Три коржа» выходит за пределы Красноярска

Сеть кондитерских «Три коржа» выходит за пределы Красноярска
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Кондитерские «Три коржа» за время карантина закрыли только одно свое заведение. А теперь собираются устроить экспансию в другие города края и даже Хакасию.

#НОВОСТИ
Красноярская сеть кондитерских «Три коржа» готовится к экспансии в другие города края. Об этом DK.RU рассказала маркетолог компании Кристина Бырина.
 
По ее словам, сеть уже сейчас готова открыть несколько новых заведений. Причем не только в Красноярске, но и в городах-спутниках — Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске, а также Енисейске и Абакане.
За время карантина мы запустили сайт и доставку, нарастили производственные мощности, внедряем новый продукт, готовим помещения, вкоторых скоро начнем открывать филиалы», — говорит Бырина.
О скольки заведениях идет речь, в «Трех коржах» не говорят, как и об объемах инвестиций в расширения и ожидаемых сроках окупаемости.
Первым из плановых открытий стала кондитерская на улице Ладо Кецховели, 65а в Октябрьском районе Красноярска.
Этим летом мы откроем еще одну кондитерскую на Республики, 44, формат кафетериев начнем запускать после снятия всех карантинных ограничений для общепита. Также мы готовим к открытию детское кафе в микрорайоне „Южный берег“», — говорит Кристина Бырина.
Вместе с новой кондитерской сейчас в Красноярске работает семь заведений сети. Торгуют они навынос и в режиме доставки. Примечательно, что их не закрывали даже после объявления самоизоляции. За исключением кондитерской на проспекте Мира, 37, которой больше совсем не будет на кулинарной карте города.
 
Напомним, что неделю назад красноярские рестораторы обратились к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой разрешить им вернуться к работе. Пока никаких ответных шагов со стороны власти не было. Возможно потому, что, как пояснил краевой бизнес-омбудсмен, обращение это было не совсем по адресу.
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