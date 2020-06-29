Сеть кондитерских «Три коржа» выходит за пределы Красноярска

Красноярская сеть кондитерских «Три коржа» готовится к экспансии в другие города края. Об этом DK.RU рассказала маркетолог компании Кристина Бырина.

По ее словам, сеть уже сейчас готова открыть несколько новых заведений. Причем не только в Красноярске, но и в городах-спутниках — Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске, а также Енисейске и Абакане.

За время карантина мы запустили сайт и доставку, нарастили производственные мощности, внедряем новый продукт, готовим помещения, вкоторых скоро начнем открывать филиалы», — говорит Бырина.

О скольки заведениях идет речь, в «Трех коржах» не говорят, как и об объемах инвестиций в расширения и ожидаемых сроках окупаемости.

Первым из плановых открытий стала кондитерская на улице Ладо Кецховели, 65а в Октябрьском районе Красноярска.

Этим летом мы откроем еще одну кондитерскую на Республики, 44, формат кафетериев начнем запускать после снятия всех карантинных ограничений для общепита. Также мы готовим к открытию детское кафе в микрорайоне „Южный берег“», — говорит Кристина Бырина.

Вместе с новой кондитерской сейчас в Красноярске работает семь заведений сети. Торгуют они навынос и в режиме доставки. Примечательно, что их не закрывали даже после объявления самоизоляции. За исключением кондитерской на проспекте Мира, 37, которой больше совсем не будет на кулинарной карте города.