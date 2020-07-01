Внедрите это немедленно — предприниматели дружно пошли осваивать онлайн

Евгений Молчанов,

директор макрорегиона «Сибирь» компании «ТрансТелеКом»:

— В компании «ТрансТелеКом» пользуются CRM Onyma, которая интегрирована с «биллинговой» системой. CRM позволяет осуществлять учет розничных клиентов и вести все процессы, связанные с их подключением и сопровождением, управлять услугами, например, блокировкой, выстраивать оперативные отчеты, необходимые для обеспечения процессов обслуживания абонентов.

Среди наших клиентов с каждым годом становится популярнее услуга «Видеонаблюдение»: ведь с ростом объема информации и развитием новых технологий растет потребность в защите безопасности предприятия. Система видеонаблюдения позволяет сохранять, просматривать и анализировать видео в облачной инфраструктуре. С ее помощью можно объединять территориально распределенные камеры в одну систему и управлять доступом к их видеоархивам и базе событий, получать статистику активности на видеокамерах, оперативно реагировать на проблемы.

Светлана Мороз,

руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Tele2:

— С момента введения связанных с коронавирусом ограничений и перехода компаний на удаленную работу мы наблюдаем рост спроса на услугу «Корпоративная АТС». Фактически это полноценная АТС, но в нашем облачном сервисе. Можно также принимать десятки звонков на один номер, звонить коллегам по коротким номерам, распределять звонки между сотрудниками, переключать звонки с одного телефона на другой, записывать разговоры, использовать автоинформатор. Это цифровое решение для организации связи не требует от клиента ничего, кроме мобильных телефонов с SIM-картами Tele2. Вся поддержка корпоративной АТС клиента, включая хранение записей звонков, осуществляется в наших центрах обработки данных.

Александр Колодкин,

директор МТС в Красноярском крае:

— У МТС много цифровых решений, которые помогают бизнесу сократить издержки и повысить свою эффективность даже в нынешних условиях. Например, в последние месяцы мы наблюдаем растущий спрос на облачные решения для удаленной работы и дистанционного обмена корпоративными данными. Среди них такие, как VDI, виртуальные рабочие места, сервис Диск#CloudMTS. Облака позволяют удовлетворить потребности бизнеса в условиях, когда многие из процессов переводятся в дистанционный формат. Облачные технологии помогают оптимизировать издержки на IT на 25–30 %, это становится оправданным путем экономии для бизнеса.

Ольга Колтунова,

коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса в регионе Восток ПАО «ВымпелКом»:

— Весной этого года многие компании столкнулись с новым челленджем: как организовать удаленную работу, не утратив коммуникации с клиентами и персоналом. Особой востребованностью стали пользоваться наборы сервисов, которые решают максимально широкий спектр задач по организации хоум-офиса. Наиболее востребованы следующие продукты: удаленные рабочие места — поддержка тяжелых рабочих программ и доступ к закрытой корпоративной информации; облачная АТС — связь по корпоративному номеру из любой точки мира; видео- и аудиоконференции в высоком качестве; мониторинг персонала — таск-трекинг и определение локации; сервис продвижения для малого бизнеса.

Она Кичеева,

руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Красноярском крае:

— За последние месяцы наибольший рост потребления продемонстрировали сервисы для проведения онлайн-конференций и вебинаров — они работают из браузера и не требуют установки специального ПО или дополнительного оборудования. Также пользовалось спросом решение «МегаФон CDN», позволяющее решить проблему пиковых нагрузок на интернет-сервисы из-за увеличения потребительской активности пользователей в онлайн-каналах. В топе защита от DDoS-атак (защита от сетевых атак, направленных на перегрузку веб-сайта или сетевой инфраструктуры).

Евгений Петров,

директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком»:

— ТОП обращений от бизнес-клиентов возглавляет сервис защищенного удаленного доступа к информационным ресурсам организации, который позволяет сохранить непрерывность работы предприятия в новых условиях. В арсенале востребованных решений «Рос-телекома» также виртуальная АТС: все необходимое для работы находится на нашем сервере и связывает абонентов через облако. Предприниматели могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса через личный кабинет.

Над проектом работали:

Евгений Волошинский, Наталья Кобец, Наталья Повольнова