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Дело экс-главврача перинатального центра передано в суд

Дело экс-главврача перинатального центра передано в суд
Иллюстрация: vk.com

Об этом сообщили в региональном Следственном комитете, подчеркнув, что расследование дела, продлившегося с 2018 года, завершено.

#НОВОСТИ

Напомним, первое уголовное дело против Андрея Павлова возбудили в начале 2018 года. По версии следствия, с января 2014 по декабрь 2017 года он и медсестра получали взятки: от 10 до 750 тыс. рублей. Мзду брали якобы за содействие медицинским компаниям в заключении контрактов.

Следствие установило, что сумма взяток превысила 4,3 млн рублей. Были возбуждены сразу несколько дел по 9 эпизодам по ч. 5 и 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Еще следователи возбудили дело о мелком взяточничестве (ч. 1 статьи 291.2 УК РФ).

Сейчас Андрей Павлов находится на свободе, однако ограничен в передвижении. Его дело передано в суд.

 

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