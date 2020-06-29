В Хакасии могут отменить «мораторий на въезд красноярцев»

Возможное снятие ограничений для гостей из соседних регионов с более тревожной статистикой заражения коронавирусом обсудили на видеозаседании республиканского оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Таким образом, в ближайшее время может быть снято правило двухнедельной изоляции для тех, кто въезжает на территорию Хакасии из Красноярска и Тувы транспортом общего пользования.

Однако точные сроки пока не названы.