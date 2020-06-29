В Хакасии могут отменить «мораторий на въезд красноярцев»
В Хакасии обсудили возможность отмены двухнедельного карантина для приезжающих из ковидных Красноярска и Тывы. Об этом сообщили в правительстве республики.
Возможное снятие ограничений для гостей из соседних регионов с более тревожной статистикой заражения коронавирусом обсудили на видеозаседании республиканского оперативного штаба по борьбе с эпидемией.
Таким образом, в ближайшее время может быть снято правило двухнедельной изоляции для тех, кто въезжает на территорию Хакасии из Красноярска и Тувы транспортом общего пользования.
Однако точные сроки пока не названы.