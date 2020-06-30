Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
70,44
78,99
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Улицу Железнодорожников в Красноярске закрывают для грузовиков

Улицу Железнодорожников в Красноярске закрывают для грузовиков
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Власти Красноярска закрывают проезд грузового транспорта по улице Железнодорожников. Правда, только в одну сторону, но навсегда. Так рассчитывают поправить дела с экологией этого района.

#НОВОСТИ
Въезд на Железнодорожников закроют со стороны улицы Северная, сообщили в пресс-службе мэрии. В этом месте (перекресток Северной и Железнодорожников) установят знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Направление действия» и «Haпpaвлeниe движения для гpузoвыx aвтoмoбилeй».
Такое решение было принято на основании обращения министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха на ул. Железнодорожников путем уменьшения грузового транспортного потока», — говорят в мэрии.
Теперь движущимся по улице Север-Енисейская грузовикам нельзя будет проезжать прямо, а придется сворачивать в сторону проспекта Свободный и дальше по Маерчака и Профсоюзов выезжать в центр города. А вот въезд на Железнодорожников со стороны центра остается открытым.
 
Улицу Железнодорожников в Красноярске закрывают для грузовиков 1
 
Ограничение вступает в силу завтра — 1 июля 2020 года. Бессрочно.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярскому краю назначили нового прокурораКрасноярскому краю назначили нового прокурора
  • «Жареное солнце» накроет Красноярск в начале июля«Жареное солнце» накроет Красноярск в начале июля
  • Дело экс-главврача перинатального центра передано в судДело экс-главврача перинатального центра передано в суд
  • В торговых центрах Красноярска нашли магазины-нарушители самоизоляцииВ торговых центрах Красноярска нашли магазины-нарушители самоизоляции
  • «Сибиряк» не стал генподрядчиком северного моста«Сибиряк» не стал генподрядчиком северного моста
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.