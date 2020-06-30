Улицу Железнодорожников в Красноярске закрывают для грузовиков

Въезд на Железнодорожников закроют со стороны улицы Северная, сообщили в пресс-службе мэрии. В этом месте (перекресток Северной и Железнодорожников) установят знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Направление действия» и «Haпpaвлeниe движения для гpузoвыx aвтoмoбилeй».

Такое решение было принято на основании обращения министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха на ул. Железнодорожников путем уменьшения грузового транспортного потока», — говорят в мэрии.

Теперь движущимся по улице Север-Енисейская грузовикам нельзя будет проезжать прямо, а придется сворачивать в сторону проспекта Свободный и дальше по Маерчака и Профсоюзов выезжать в центр города. А вот въезд на Железнодорожников со стороны центра остается открытым.

Ограничение вступает в силу завтра — 1 июля 2020 года. Бессрочно.