101 лесной пожар зарегистрирован в Красноярском крае

Возгорания зарегистрированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском и Эвенкийском районах.

Основная часть возгораний зафиксирована в труднодоступных районах.

К тушению приступили бойцы лесного спецназа, доставленные туда с помощью авиации.

Локализовано десять пожаров, населенным пунктам ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве. Наращивается группировка сил и средств на севере края.

За прошлые сутки удалось ликвидировать 13 лесных пожаров на площади 632,5 га.

В Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах введены режимы ЧС в лесах.

На всей территории Красноярского края действует особый противопожарный режим.