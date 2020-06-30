101 лесной пожар зарегистрирован в Красноярском крае
На территории Красноярского края 30 июня действует 101 лесной пожар на общей площади 42,4 тыс. га. Об этом сообщает региональный Минлесхоз.
Возгорания зарегистрированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском и Эвенкийском районах.
Основная часть возгораний зафиксирована в труднодоступных районах.
К тушению приступили бойцы лесного спецназа, доставленные туда с помощью авиации.
Локализовано десять пожаров, населенным пунктам ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве. Наращивается группировка сил и средств на севере края.
За прошлые сутки удалось ликвидировать 13 лесных пожаров на площади 632,5 га.
В Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах введены режимы ЧС в лесах.
На всей территории Красноярского края действует особый противопожарный режим.