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101 лесной пожар зарегистрирован в Красноярском крае

101 лесной пожар зарегистрирован в Красноярском крае
Иллюстрация: yandex.ru

На территории Красноярского края 30 июня действует 101 лесной пожар на общей площади 42,4 тыс. га. Об этом сообщает региональный Минлесхоз.

#НОВОСТИ

Возгорания зарегистрированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском и Эвенкийском районах.

Основная часть возгораний зафиксирована в труднодоступных районах.

К тушению приступили бойцы лесного спецназа, доставленные туда с помощью авиации.

Локализовано десять пожаров, населенным пунктам ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве. Наращивается группировка сил и средств на севере края.

За прошлые сутки удалось ликвидировать 13 лесных пожаров на площади 632,5 га.

В Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах введены режимы ЧС в лесах.

На всей территории Красноярского края действует особый противопожарный режим.

 

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