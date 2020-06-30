Красноярск проведет фестиваль мультфильмов
В Красноярске началась регистрация на Большой фестиваль мультфильмов (БФМ). В этом году он впервые пройдет онлайн с 3 по 12 июля.
В этот период зрителей ждет лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей.
Кроме того, пройдут видеоконференции с известными режиссерами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техниками анимации на «Фабрике мультфильмов».
Организаторы делают ставку на премьеры сборников российских мультфильмов, снятых за последний год и сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий.
Регистрация на официальном сайте Большого фестиваля мультфильмов www.multfest.ru