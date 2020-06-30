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Красноярск проведет фестиваль мультфильмов

Красноярск проведет фестиваль мультфильмов
Иллюстрация: www.multfest.ru

В Красноярске началась регистрация на Большой фестиваль мультфильмов (БФМ). В этом году он впервые пройдет онлайн с 3 по 12 июля.

#СВОЕ ДЕЛО

В этот период зрителей ждет лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей.

Кроме того, пройдут видеоконференции с известными режиссерами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техниками анимации на «Фабрике мультфильмов».

Организаторы делают ставку на премьеры сборников российских мультфильмов, снятых за последний год и сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий.

Регистрация на официальном сайте Большого фестиваля мультфильмов www.multfest.ru

 

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