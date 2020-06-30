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«Енисейавтодор» признан банкротом

«Енисейавтодор» признан банкротом
Иллюстрация: cryptania.ru

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства наблюдение в АО «Енисейавтодор». Заявление о признании компании банкротом подала ИП Осипова из-за долга 410,8 тыс. рублей.

#БИЗНЕС

В 2017 году компания «Новосибирскавтодор» сообщила о создании АО «Енисейавтодор», организованной на базе кемеровского АО «Мариинскавтодор» и красноярского филиала «Новосибирскавтодора». Компания тогда поясняла, что рассчитывает таким образом расширить зону обслуживания сети автодорог федерального и территориального значения, строительства, капремонта в Красноярском крае, Кемеровской области, Республики Хакасия и восточной части Сибирского и Дальневосточном федеральных округах.

В результате регистрации «Енисейавтодора» в Красноярске, Красноярский край стал одним из ключевых регионов присутствия инженерной группы компаний «Новосибирскавтодор», — сообщается на сайте «Енисейавтодора».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2020 года «Енисейавтодор» был перерегистрирован в Новосибирской области. Выручка в 2018 году — 2 млрд рублей, убыток — 237,5 млн рублей.

 

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