«Енисейавтодор» признан банкротом

В 2017 году компания «Новосибирскавтодор» сообщила о создании АО «Енисейавтодор», организованной на базе кемеровского АО «Мариинскавтодор» и красноярского филиала «Новосибирскавтодора». Компания тогда поясняла, что рассчитывает таким образом расширить зону обслуживания сети автодорог федерального и территориального значения, строительства, капремонта в Красноярском крае, Кемеровской области, Республики Хакасия и восточной части Сибирского и Дальневосточном федеральных округах.

В результате регистрации «Енисейавтодора» в Красноярске, Красноярский край стал одним из ключевых регионов присутствия инженерной группы компаний «Новосибирскавтодор», — сообщается на сайте «Енисейавтодора».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2020 года «Енисейавтодор» был перерегистрирован в Новосибирской области. Выручка в 2018 году — 2 млрд рублей, убыток — 237,5 млн рублей.