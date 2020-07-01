Три футбольных поля: в Красноярске неожиданно нашли несанкционированную свалку

Еще одно обнаружили сегодня недалеко от ТЭЦ-3. Тут целое поле усеяно строительными отходами.

Бетон и кирпичи разбросаны на территории, сравнимой с площадью трех футбольных полей. Сейчас инспекторы Минэкологии проверяют буквально каждую кучу, нужно тщательно оценить, какие еще отходы могут находится посреди поля.

Люди зачастую не понимают, что оставляют улики на свалке, мелочи какие-то и очень часто находишь документы. Совместно с представителем министерства экологии мы сейчас зафиксировали территорию, зафиксировали объем, нашли некоторые документы, посмотрели мусор здесь, мы видим и горелые остатки кирпича, досок, здесь мы нашли документы автотранспортного предприятия, нашли сертификаты соответствия», — рассказала общественный экологический инспектор Марина Якубенко.

Однако процесс кропотливый. Первый шаг к поимке виновных — найти хозяина участка. На это уходит несколько дней. Затем специалисты проверяют, какой ущерб могли нанести почве. Только поверхностный осмотр показал, что есть следы мазута. По словам представителей Минэкологии, это злостное нарушение. Сейчас хозяину земли могут грозить гигантские штрафы.

В совокупности ответственность до 850 тыс. рублей, если дополнительно будет установлен вред. Он будет предъявлен собственнику, а там идут миллионы. Похожий участок есть, там схожее загрязнение, там 12 миллионов рублей», — рассказала замминистра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.

Чтобы полностью подсчитать ущерб, нанесенный природе, уйти может до 3-х месяцев. В Минэкологии просят всех неравнодушных красноярцев звонить на номер «горячей линии» и сообщать о создателях этой и других подобных свалок.

Телефон «горячей линии» Минэкологии: 8-800-20-11-116.