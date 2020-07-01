Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
70,44
78,99
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Почти половина жителей Красноярского края заранее проголосовало по поправкам в Конституцию

Почти половина жителей Красноярского края заранее проголосовало по поправкам в Конституцию
Иллюстрация: krasnoyarsk.izbirkom.ru

Голосование по поправкам в Конституцию России стартовало 25 июня 2020 года. Свою позицию можно было выказать как на избирательных участках, так и вне их.

#НОВОСТИ
По итогу до 1 июля по поправкам в Конституцию РФ проголосовало 46,5% жителей Красноярского края или 937 542 человека, сообщают в Крайизбиркоме.
 
Основная часть участников голосования сделала свой выбор на избирательных участках, остальные проголосовали вне помещения голосования, в том числе на дому или на придомовой территории.
 
Более сорока тысяч жителей края на общероссийском голосовании воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», половина из них — свыше двадцати трех с половиной тысяч — через Единый портал государственных и муниципальных услуг и почти пятнадцать тысяч человек обратились с заявлениями о голосовании по месту нахождения в территориальные и участковые избирательные комиссии.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярскому краю назначили нового прокурораКрасноярскому краю назначили нового прокурора
  • «Жареное солнце» накроет Красноярск в начале июля«Жареное солнце» накроет Красноярск в начале июля
  • Дело экс-главврача перинатального центра передано в судДело экс-главврача перинатального центра передано в суд
  • В торговых центрах Красноярска нашли магазины-нарушители самоизоляцииВ торговых центрах Красноярска нашли магазины-нарушители самоизоляции
  • Сотрудники «Перцев» на Маерчака будут работать в других ресторанах сетиСотрудники «Перцев» на Маерчака будут работать в других ресторанах сети
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.