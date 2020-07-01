Почти половина жителей Красноярского края заранее проголосовало по поправкам в Конституцию

По итогу до 1 июля по поправкам в Конституцию РФ проголосовало 46,5% жителей Красноярского края или 937 542 человека, сообщают в Крайизбиркоме.

Основная часть участников голосования сделала свой выбор на избирательных участках, остальные проголосовали вне помещения голосования, в том числе на дому или на придомовой территории.

Более сорока тысяч жителей края на общероссийском голосовании воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», половина из них — свыше двадцати трех с половиной тысяч — через Единый портал государственных и муниципальных услуг и почти пятнадцать тысяч человек обратились с заявлениями о голосовании по месту нахождения в территориальные и участковые избирательные комиссии.