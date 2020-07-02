В Красноярском крае снимают карантинные кордоны на въездах в населенные пункты
Указ губернатора Красноярского края, устанавливающий ограничения на въезд в отдельные территории региона, отменен. Полицейских с этих постов уже убрали.
Губернатор Красноярского края подписал указ о снятии ограничений на въезд в ряд населенных пунктов региона. Документ опубликован на сайте местного правительства.
Первый указ о введении ограничительных мероприятий для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции в отдельных территориях края, губернатор подписал еще 10 апреля 2020 года. По нему на въездах в 16 муниципальных образований появились специальные контрольно-пропускные пункты, где проверяли документы (в частности, регистрацию человека в населенном пункте, куда он въезжает) и состояние здоровья тех, кто въезжал или выезжал из них автотранспортом. После было еще несколько указов, расширивших список карантинных территорий и перечень ограничительных мер.
С 1 июля 2020 года все эти документы считаются утратившими силу, сказано в новом указе губернатора. Установленные КПП сейчас разбирают. Осблуживавший их персонал (включая полицеских) оттуда вывели.
Напомним, что в Красноярском крае режим самоизоляции и связанные с ним ограничения действуют с 1 апреля 2020 года. В июне власти начали постепенно вводить некоторые послабления — например, отменили цифровые пропуска и обязательный карантин для прилетающих в Красноярск из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако полностью снимать ограничения чиновники не спешат — ближайшее время, когда это может произойти, 12 июля.