В Красноярском крае снимают карантинные кордоны на въездах в населенные пункты

Губернатор Красноярского края подписал указ о снятии ограничений на въезд в ряд населенных пунктов региона. Документ опубликован на сайте местного правительства.

Первый указ о введении ограничительных мероприятий для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции в отдельных территориях края, губернатор подписал еще 10 апреля 2020 года. По нему на въездах в 16 муниципальных образований появились специальные контрольно-пропускные пункты, где проверяли документы (в частности, регистрацию человека в населенном пункте, куда он въезжает) и состояние здоровья тех, кто въезжал или выезжал из них автотранспортом. После было еще несколько указов, расширивших список карантинных территорий и перечень ограничительных мер.

С 1 июля 2020 года все эти документы считаются утратившими силу, сказано в новом указе губернатора. Установленные КПП сейчас разбирают. Осблуживавший их персонал (включая полицеских) оттуда вывели.