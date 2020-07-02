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Хакасской и Тувинской таможням изменили коды

Хакасской и Тувинской таможням изменили коды
Иллюстрация: Красноярская таможня

С 1 июля 2020 года Хакасская и Тувинская таможни объединены с Красноярской. Теперь декларировать грузы и платить пошлины придется по другим реквизитам.

#НОВОСТИ
В связи с реорганизацией Тувинской и Хакасской таможни, вошедших в состав Красноярской таможни, их постам присвоили новые коды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Теперь, проводя таможенные платежи, нужно указывать следующие кода:
по Абаканскому таможенному посту — 10606120;
по Кызылскому таможенному посту — 10606130;
по Саяногорскому таможенному посту — 10606140;
по таможенному посту ДАПП Хандагайты — 10606150;
по таможенному посту ДАПП Цаган-Толгой — 10606160;
по таможенному посту ДАПП Шара-Сур — 10606170.
Кроме того, для жителей и организаций, работающих на территории Хакасии и Тува, а также Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Шушенского районов Красноярского края изменились контактные данные для обращения в таможню — теперь необходимо пользоваться контактами Красноярской таможни.
 
Напомним, что Красноярскую, Хакасскую и Тувинскую таможни объединили с 1 июля 2020 года. Продиктовано это соображениями оптимизации и повышения эффективности этих организаций. Теперь в объединенную структуру входит 13 постов: Абаканский, Ачинский, Зеленогорский, Канский, Красноярский, Кызылский, Лесосибирский, Саяногорский, Таймырский, Аэропорт Красноярск, ДАПП Хандагайты, ДАПП Цаган-Толгой, ДАПП Шара-Сур.
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