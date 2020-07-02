Хакасской и Тувинской таможням изменили коды

В связи с реорганизацией Тувинской и Хакасской таможни, вошедших в состав Красноярской таможни, их постам присвоили новые коды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь, проводя таможенные платежи, нужно указывать следующие кода:

по Абаканскому таможенному посту — 10606120; по Кызылскому таможенному посту — 10606130; по Саяногорскому таможенному посту — 10606140; по таможенному посту ДАПП Хандагайты — 10606150; по таможенному посту ДАПП Цаган-Толгой — 10606160; по таможенному посту ДАПП Шара-Сур — 10606170.

Кроме того, для жителей и организаций, работающих на территории Хакасии и Тува, а также Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Шушенского районов Красноярского края изменились контактные данные для обращения в таможню — теперь необходимо пользоваться контактами Красноярской таможни.