В больницы Красноярского края завезли лекарство от COVID-19

В Красноярский край завезли первую партию препарата «Авифавир», который предназначен для лечения больных COVID-19 средней тяжести. Об этом рассказали в региональном оперштабе по ситуации с коронавирусом.

В аптеках это средство продается — его применяют только встационаре и под наблюдением специалистов.

Главный внештатный инфекционист краевого Минздрава Елена Тихонова рассказала, что этот препарат начали применять на прошлой неделе.

Окончательные выводы делать пока рано, но уже сейчас врачи видят хорошие результаты. Пациенты, которые первыми получили новое лекарство, стали лучше себя чувствовать», — говорит она.

Пока «Авифавир» будут применять лишь в шести госпиталях Красноярского края. Но, если он покажет свою эффективность, его получат и другие стационары.

Это лекарство от коронавируса официально зарегистрировано в России не так давно. Однако его активное вещество — фавипиравир — широко применяется в Японии для лечения гриппа с 2014 года. Также его использовали против вирусов лихорадок Эбола и Ласса.