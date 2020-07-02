«Норникель» подтвердил свое лидерство в сфере цифровизации промышленности

В рамках премии SAP Quality Awards эксперты c 2010 года ежегодно выбирают лучшие проекты внедрения решений SAР. Основные критерии отборы – это бизнес-результаты по итогам трансформации, скорость, уровень упрощения и оптимизации процессов, а также профессионализм в проектном управлении, позволяющий получить максимальны результат при оптимальном использовании ресурсов предприятия. Победителей 2020 года на территории СНГ выбирали в пяти номинациях: «Трансформация бизнеса», «Передовые технологии», «Быстрый результат», «Проекты SuccessFactors» и «Трансформация бизнеса в облаке». Лидерами были признаны соответственно «Норникель», Tele2, «Биокад», «МегаФон» и Faberlic.

В текущих условиях рост цифровизации и цифровой зрелости для многих компаний стал не просто вопросом успешности бизнеса, а критерием выживания. Проекты, которые стали номинантами премии и победителями, - отличный пример того, как цифровые инструменты могут поддержать бизнес даже в такой критической ситуации как пандемия, быстро перестроиться под изменившиеся требования рынка и найти эффективные бизнес-модели», -подчеркивает генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов.

В 2020 году «Норникель» завершил большой проект по внедрению системы управления персоналом на базе SAP HCM (Human Capital Management), который охватил 12 городов присутствия компании, 53 предприятия и более 56 тысяч человек. В Норильском промышленном районе единая информационная система управления охватила более 6000 сотрудников, процессы крупнейших предприятий Норильского промышленного района были интегрированы в сквозную производственную цепочку компании.

Срок реализации проекта до старта составил порядка 18 месяцев, в проектной команде было задействовано более 2 тыс. человек. Партнером по внедрению выступила компания «БДО Юникон Бизнес Солюшнс».

Награда международного конкурса подтверждает правильность выбранной стратегии по применению современных технологических платформ как фундамента для повышения эффективности производственной деятельности.

Отметим, что в 2017 и 2018 годах «Норникель» также становился победителем SAP Quality Awards в номинации «Быстрый результат» за внедрение цифровых систем управления на Быстринском ГОК (Читинская область). Также в сентябре прошлого года компания получила награду SAP «За первое внедрение инноваций в НСИ». «Норникель» — единственный представитель России в рейтинге 100 самых инновационных компаний мира.