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МТС помогает добровольцам бороться с лесными пожарами

МТС помогает добровольцам бороться с лесными пожарами
Иллюстрация: www.vdpo24.ru

Компания передала Красноярскому отделению Всероссийского добровольного пожарного общества оборудование, его получат участники шести добровольных пожарных дружин.

#НОВОСТИ

Лесные пожары в Сибири за сравнительно небольшое время приобрели масштабы региональной катастрофы. Эти губительные для экосистемы события, приносящие огромный ущерб сибирской тайге, являющейся основой экологического равновесия региона, происходят, к сожалению, каждый весенне-летний период года.

Проблема решается, но она слишком глобальна, и поэтому, чем больше людей и организаций будут помогать – тем лучше.

Красноярское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества силами пожарных добровольцев помогает Федеральной противопожарной службе в тушении пожаров, защищая деревни и сёла, в которых велика угроза перехода ландшафтных пожаров на территорию населенного пункта.

Чтобы поддержать добровольцев, МТС решили купить специальные ранцевые огнетушители «РП-15 Ермак», которые являются наиболее универсальными, надежными и удобными в применении для локализации и тушения очагов природных и низовых лесных пожаров.

Это оборудование, которое поможет в борьбе с неконтролируемым огнем, получат добровольные пожарные дружины Преображенского сельсовета Ачинского района, Вознесенского сельсовета Березовского района, Устюгского сельсовета Емельяновского района, Филимоновского сельсовета Канского района и Родниковского сельсовета Шарыповского района.

 

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