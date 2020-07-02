Аномальное лето: вслед за жарой на Красноярск надвигается ураган с градом

По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июля, в Красноярске днем плюс 30-32. Ближе к вечеру может начаться кратковременный дождь с грозой и, возможно, градом. Ветер 2-7 метров в секунду. При грозе порывы до 13-18 метров.

В центральных районах края 3-5 июля также местами сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду.