Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.07
70,51
79,51
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Покровскую церковь в центре Красноярска отреставрируют за 10 млн

Покровскую церковь в центре Красноярска отреставрируют за 10 млн
Иллюстрация: Крастуризм

Информация о конкурсе на разработку научно-проектной документации по сохранению исторического объекта размещена на портале госзакупок. Заказчик — агентство госзаказа Красноярского края.

#НОВОСТИ

Покровска церковь была построена 200 лет назад, и представляет образец православного храма в стиле «сибирского барокко» конца XVIII века.

По техзаданию подрядчик должен провести научно-исторические и инженерные исследования, подготовить сначала эскизный, а затем основной проект реставрации храма с учетом его исторической значимости.

В числе требований также — разработка решений для защиты от шума и вибрации), воссоздание исторической ограды, проектирование современного инженерного оборудования.

Начальная цен контракта — 10 млн 106 тыс. рублей.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Хакасии могут отменить «мораторий на въезд красноярцев»В Хакасии могут отменить «мораторий на въезд красноярцев»
  • Дольщики Красноярска снова понесли деньги строителямДольщики Красноярска снова понесли деньги строителям
  • Проклятое место: на месте завода ферросплавов может появиться ядовитый полигонПроклятое место: на месте завода ферросплавов может появиться ядовитый полигон
  • Анатолия Быкова оставили в СИЗО до осениАнатолия Быкова оставили в СИЗО до осени
  • Новый центр Красноярска: каким будет самый масштабный редевелопмент — «Новоостровский»Новый центр Красноярска: каким будет самый масштабный редевелопмент — «Новоостровский»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.