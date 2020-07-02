Покровскую церковь в центре Красноярска отреставрируют за 10 млн

Покровска церковь была построена 200 лет назад, и представляет образец православного храма в стиле «сибирского барокко» конца XVIII века.

По техзаданию подрядчик должен провести научно-исторические и инженерные исследования, подготовить сначала эскизный, а затем основной проект реставрации храма с учетом его исторической значимости.

В числе требований также — разработка решений для защиты от шума и вибрации), воссоздание исторической ограды, проектирование современного инженерного оборудования.

Начальная цен контракта — 10 млн 106 тыс. рублей.