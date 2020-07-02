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В Красноярске больше всех зарабатывают медики и строители

В Красноярске больше всех зарабатывают медики и строители
Иллюстрация: Fotovsem.com

По данным Авито Работа самыми оплачиваемыми профессиями в Красноярске во втором квартале 2020 года стали медики и строители.

#НОВОСТИ

Также в пятерку лидеров по зарплате вошли такие группы профессий, как «Автобизнес», «Управление персоналом» и «IT, интернет, телеком». Средняя зарплата в Красноярске по итогам второго квартала составила 38,9 тыс. рублей в месяц.

Аналитики добавляют, что за год средняя зарплата выросла в Красноярске  на 9% за второй квартал 2020 года — на 6%. При этом самыми высокооплачиваемыми сферами стали медицина со средней зарплатой 48,8 тыс. рублей в месяц и строительство (47,3 тыс. рублей).

 

 

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