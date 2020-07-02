В Красноярске больше всех зарабатывают медики и строители

Также в пятерку лидеров по зарплате вошли такие группы профессий, как «Автобизнес», «Управление персоналом» и «IT, интернет, телеком». Средняя зарплата в Красноярске по итогам второго квартала составила 38,9 тыс. рублей в месяц.

Аналитики добавляют, что за год средняя зарплата выросла в Красноярске на 9% за второй квартал 2020 года — на 6%. При этом самыми высокооплачиваемыми сферами стали медицина со средней зарплатой 48,8 тыс. рублей в месяц и строительство (47,3 тыс. рублей).