«Монолитинвест» оспорил решение Арбитражного суда о банкротстве

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных арбитражного суда, процедуру банкротства «Монолитинвеста» в декабре прошлого года инициировало ООО «Ангас+» из-за долга в 850,57 тыс. рублей, из которых 367 тыс. рублей - основной долг, а 481,61 тыс. рублей - пени. Конкурсным управляющим назначен Александр Курбатов - член Союза арбитражных управляющих «Континент». Судебное заседание для рассмотрения отчета по итогам конкурсного производства назначено на 24 июня 2021 года.

Как рассказали DK.ru представители строительного холдинга «Монолит», компания категорически не согласна с решением суда, которое было вынесено 29 июня, и уже на следующий день, 30 июня подала апелляционную жалобу. Главным образом, холдинг оспаривает сумму задолженности, суд определил ее размер в 373696, 48 рубля. В компании заявляют, что еще год назад заплатили кредитору двумя траншами 25121,02 рубля, и 99081,48 рубля, следовательно, сумма основного на момент вынесения решения – менее 250 тысяч рублей, и этого недостаточно для признания юрлица банкротом.

На сегодняшний момент ООО ФСК «Монолитинвест» является действующим застройщиком, что подтверждается действующим разрешением на строительство, у которого на этапе ввода в эксплуатацию находится два жилых дома: г. Красноярск, Советский район, жилой район «Слобода Весны», Здание № 2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой»., и г. Красноярск, Советский район, жилой район «Слобода Весны». Здание № 14 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и обвалованной автостоянкой. По вышеуказанными домам процесс строительства завершен, на данный момент ведется работа по подготовке объектов к вводу в эксплуатацию совместно со Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края», - подчеркнули в компании.

«Монолитинвест» также ссылается на постановление Правительства РФ от 02.04.2020 №423, которое предоставляет отсрочку выплат по неустойкам и возмещению убытков до 1 января 2021 года.

Предположительно апелляционная жалоба компании будет рассмотрена Третьим апелляционным судом в конце июля 2020 года.

Ранее с заявлением о признании «Монолитинвеста» банкротом обращалась индивидуальный предприниматель Юлия Кузнецова. В июле 2018 года суд закрыл производство по делу в связи с погашением задолженности.