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На острове Отдыха благоустроили площадку для пикников

На острове Отдыха благоустроили площадку для пикников
Иллюстрация: Инстаграм

Площадка, организованная силами предпринимателей, появилась возле Ярыгинского проезда. Пляж на Абаканской протоке обустроят не скоро.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Возле Ярыгинского проекзда сделали песчаную насыпь, облагородили территорию для проведения пикников и установили беседки с качелями.

С наступлением жаркой погоды красноярцы стремятся отдохнуть у воды, и поэтому так важно привести здесь все в порядок. Когда это делается в рамках муниципально-частного партнерства, в выигрыше оказываются и предприниматели, и горожане», – отметил глава Центрального района Вадим Войцеховский.

В планах обустройство пляжа на Абаканской протоке. Там тоже хотят организовать пикниковую зону, установить лежаки с зонтами и водные аттракционы. Но начать благоустройство смогут только после снятия режима ограничений. Часть работ обещают сделать уже в этом году.

За несколько лет мы рассчитываем полностью преобразить это место. Здесь будет создано комфортное пространство для отдыха и взрослых, и детей. При этом вход останется бесплатным, платить необходимо будет только за прокат инвентаря», – рассказал про благоустройство пляжной зоны предприниматель Игорь Зимнухов.

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