На острове Отдыха благоустроили площадку для пикников

Возле Ярыгинского проекзда сделали песчаную насыпь, облагородили территорию для проведения пикников и установили беседки с качелями.

С наступлением жаркой погоды красноярцы стремятся отдохнуть у воды, и поэтому так важно привести здесь все в порядок. Когда это делается в рамках муниципально-частного партнерства, в выигрыше оказываются и предприниматели, и горожане», – отметил глава Центрального района Вадим Войцеховский.

В планах обустройство пляжа на Абаканской протоке. Там тоже хотят организовать пикниковую зону, установить лежаки с зонтами и водные аттракционы. Но начать благоустройство смогут только после снятия режима ограничений. Часть работ обещают сделать уже в этом году.