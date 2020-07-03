На острове Отдыха благоустроили площадку для пикников
Площадка, организованная силами предпринимателей, появилась возле Ярыгинского проезда. Пляж на Абаканской протоке обустроят не скоро.
Возле Ярыгинского проекзда сделали песчаную насыпь, облагородили территорию для проведения пикников и установили беседки с качелями.
С наступлением жаркой погоды красноярцы стремятся отдохнуть у воды, и поэтому так важно привести здесь все в порядок. Когда это делается в рамках муниципально-частного партнерства, в выигрыше оказываются и предприниматели, и горожане», – отметил глава Центрального района Вадим Войцеховский.
В планах обустройство пляжа на Абаканской протоке. Там тоже хотят организовать пикниковую зону, установить лежаки с зонтами и водные аттракционы. Но начать благоустройство смогут только после снятия режима ограничений. Часть работ обещают сделать уже в этом году.
За несколько лет мы рассчитываем полностью преобразить это место. Здесь будет создано комфортное пространство для отдыха и взрослых, и детей. При этом вход останется бесплатным, платить необходимо будет только за прокат инвентаря», – рассказал про благоустройство пляжной зоны предприниматель Игорь Зимнухов.