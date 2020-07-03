В Красноярске запустили первый шоп-шеринг

Итак, речь идет о прокате одежды. Красноярцы могут прийти в магазин, купить абонемент, взять одежду в аренду, а потом сдать ее обратно. После каждой сдачи вещи чистят и стирают.

Предлагают оформить абонементы сроком на три месяца и полгода. Допустим, платишь 1500 рублей за три месяца и берешь две вещи с правом их обмена два раза за время действия абонемента. То есть, за три месяца можно взять в прокат шесть предметов гардероба.

Как рассказала DK.ru управляющая проектом Лиза Рубец, предлагаемая одежда - это в основном коллекции красноярских дизайнеров.

Мы ориентируемся на аудиторию бара, это молодые люди, поэтому подбирали модели, которые их заинтересуют. Вещи отбирала я лично, прошерстила множество сайтов. Хочется, чтобы в нашем ассортименте были вещи только красноярских дизайнеров, пока это не так», - рассказала она.

С «арендаторами» подписывают договор, предусматривающий ответственность за сохранность вещи, в случае ее безнадежной порчи предлагают либо сократить объем услуг по абонементу, либо оплатить себестоимость. Стоит отметить, что в магазине работает банусная ситема «Выгода 2.0», баллы начисляются тем, кто возвращает вычищенные целые вещи. Бонусы можно потратить там же на покупку аксессуаров.

Пока в «А-на-нас» пускают только по два человека в маске и перчатках. Еще у магазина есть свое производство: шоперы и авоськи с принтами и нашивками.

По словам Лизы Рубец, к старту проекта было закуплено «огромное количество одежды», однако сумму, потраченную на их закуп, назвать не представляется возможным.