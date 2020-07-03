Дело о киоске: районный чиновник пойдет под суд за взятку

Об этом сообщают в Следственном комитете. Виталия Иванова подозревают в получении взятки. По версии следствия, 23 октября 2019 года чиновник потребовал 150 тысяч рублей от владельца киоска, расположенного на территории Ленинского района. За деньги он обещал не принимать никаких мер по демонтажу павильона.

Чиновник поставил бизнесмена в безвыходное положение, выдвинув, по сути, ультимативные требования - либо передача ему денежных средств в полном объеме и дальнейшая работа киоска на прежнем месте, либо снос», — пояснили в cледкоме.