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Активисты Общественной палаты хотят отмены запрета на продажу алкоголя вечером

Активисты Общественной палаты хотят отмены запрета на продажу алкоголя вечером
Иллюстрация: Yandex

Общественники решили обратиться в губернатору Красноярского края с просьбой отменить решение о запрете продажи алкоголя после 18.00.

#НОВОСТИ

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель Общественной палаты Красноярска Сергей Волков.

Данная мера была принята в условиях самоизоляции, когда большинство жителей находились дома и была угроза увеличения количества злоупотреблений алкоголем и возникновение негативных последствий. На сегодняшний день самоизоляции нет... В этих условиях с социальной точки зрения необходимости излишних ограничений реализации алкогольной и спиртосодержащей уже не существует», — написал г-н Волков.

По мнению общественников ограничения способствовали росту  нелегальной торговли алкоголем. Представители палаты предлагают вернуть ограничения продажи алкогольных напитков с 23:00.

Добавим, мера была введена в начале апреля. Ее инициатором в Красноярском крае стал глава МВД Александр Речицкий, который ранее предлагал также запретить продажу алкоголя по пятницам.

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