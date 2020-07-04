Активисты Общественной палаты хотят отмены запрета на продажу алкоголя вечером

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель Общественной палаты Красноярска Сергей Волков.

Данная мера была принята в условиях самоизоляции, когда большинство жителей находились дома и была угроза увеличения количества злоупотреблений алкоголем и возникновение негативных последствий. На сегодняшний день самоизоляции нет... В этих условиях с социальной точки зрения необходимости излишних ограничений реализации алкогольной и спиртосодержащей уже не существует», — написал г-н Волков.

По мнению общественников ограничения способствовали росту нелегальной торговли алкоголем. Представители палаты предлагают вернуть ограничения продажи алкогольных напитков с 23:00.

Добавим, мера была введена в начале апреля. Ее инициатором в Красноярском крае стал глава МВД Александр Речицкий, который ранее предлагал также запретить продажу алкоголя по пятницам.